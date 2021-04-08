Antalya'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Antalya'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kepez ve Aksu ilçelerinde iş yeri ve otomobil hırsızlığıyla ilgili araştırma yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.T'yi yakaladı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada, çaldığı öne sürülen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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