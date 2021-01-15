Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi

15.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:48
Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi

ANTALYA'da, bir evde çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Özgür ve Şerife Baştürk çifti dumandan etkilendi.

ANTALYA'da, bir evde çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Özgür ve Şerife Baştürk çifti dumandan etkilendi. Çifte, sağlık ekiplerince oksijen desteği verildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Engelli olduğu öğrenilen Özgür Baştürk (49) ile eşi Şerife Baştürk (50) evdeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören Baştürk çifti evden çıkmak istedi ancak başarılı olamayınca komşuları yardımlarına yetişerek çifti evden çıkardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını söndürdü. Fenalık geçiren Baştürk çiftine, sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi.Dumandan etkilendikleri gözlenen Özgür ve Şerife Baştürk çifti, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi
Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi
Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi
Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yanan evdeki engelli çift, dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:48:01. #1.15#
title