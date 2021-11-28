Antalya'da etkili yağmur

ANTALYA (İHA) - Antalya'da öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağış sebebiyle trafikte sıkıntılar yaşanırken bazı ekili alanlarda su altında kaldı. Kent merkezinde ise gençler dalgaların kıyıya getirdiği balıkları tutmaya çalıştı.

Antalya kent merkezi ile Aksu ve Serik ilçelerinde yer yer etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kundu bölgesinde yollardaki su birikintileri sebebiyle araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşanırken, yağmur ekili alanlarda da etkili oldu. Şu ana kadar kent genelinde sel baskını ve fırtına gibi olumsuz bir durum yaşanmazken Konyaaltı sahilinde ise farklı bir görüntü yaşandı. Ellerine aldıkları ağlarla sahile gelen bazı vatandaşlar dalgaların kıyıya sürüklediği balıkları yakalamaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli yağışlara dikkat çekilerek, "Merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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