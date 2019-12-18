Antalya'da, estetikten sonra dudağı zarar gördüğü iddia edilen kadın tedavi için başvurdu

18.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da bir kadının estetik yaptırması sonucu dudağının zarar görmesine ilişkin, "Hasta dudağını kaybetmiş durumda, dudağı yok. Tekrar dudak oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Antalya'da bir güzellik merkezinde yaptırdığı estetik sonucu dudağında zarar oluştuğu iddia edilen Songül Uzunoğlu, tedavisi için Prof. Dr. Özlenen Özkan'a başvurdu.

Uzunoğlu'nu kontrol ettikten sonra açıklama yapan Özkan, hastanın dudağını büyütme amaçlı bazı maddeler verildiğinin ve yağ nakli gerçekleştirildiğinin belirlendiğini aktardı.

Yağların dudağı besleyen ana damarı tıkadığını kaydeden Özkan, "Sonrasında beslenmesi bozulan dudak çürümüş. Burayı tamir etmek istiyoruz. Artık güzelleştirmek mümkün değil. Hiçbir zaman eski dokuları gibi olmayacak maalesef. Biraz uğraşacağız. Hasta dudağını kaybetmiş durumda, dudağı yok. Tekrar dudak oluşturmaya çalışacağız. İlk dudağı gibi olmayacak. Etraf dokulardan yardım alıp, onları dudak bölgesine ilerleteceğiz." diye konuştu.

Uzunoğlu'nun estetik yaptırması sonucu dudağının zarar gördüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA