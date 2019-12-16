Antalya'da estetik yaptıran kadının dudağının zarar gördüğü iddiası

16.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:22

Antalya'da bir kadının estetik yaptırması sonucu dudağının zarar gördüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, internet sitelerinde yer alan "Hayatı karardı. Dudağım çürüdü, düştü" başlıklı haberde ismi geçen Songül Uzunoğlu'nun ihbarının, Sağlık Bakanlığı Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM), 25 Kasım'da düştüğü belirtildi.

Aynı gün konunun, incelenmek üzere Muratpaşa Sağlık Müdürlüğüne yönlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Kişinin başvurusu üzerine ilçe müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Şikayetçi olunan özel merkezden hastaya ait bilgi ve belgeler temin edildi. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi branşından uzman görüşü istendi. Araştırma ve inceleme henüz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA