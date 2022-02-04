Antalya'da eski eşinin tüfekle yaraladığı kadın yaşadığı korkuyu anlattı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Antalya'da evinin girişinde eski eşi tarafından tüfekle vurulan genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

İddiaya göre, eski eşi Güllü A'nın (25) Serik ilçesinde ailesiyle yaşadığı eve 30 Aralık 2021'de akşam saatlerinde gelen Onur D. (25), tartıştığı genç kadına yanındaki tüfeği doğrulttu.

Bunun üzerine dış kapıyı kapatarak evin içine kaçmaya çalışan Güllü A, eski eşinin tüfeğinden ateşlenen saçmalarla yaralandı.

Kadının babası eski damadını vurdu

Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A, kızını yaralı halde buldu.

Silahla şüphelinin peşinden giden kadının babası, eski damadı Onur D'yi ateş ederek yaraladı.

Yaralılar, komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güllü A. ve eski eşi Onur D'nin tedavileri sürüyor.

Bu arada ikili arasındaki tartışmayı görenler, genç kadının vurulma anını cep telefonuyla görüntüledi.

Olaydan sonra gözaltına alınan eski kayınpeder Süleyman A'nın, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Onur D'nin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

"Sakinleştirmeye çalıştım ama silahı ateşledi"

Kentteki özel hastanede tedavisi süren Güllü A, yaşadığı korku dolu dakikaları AA muhabirine anlattı.

Bir yıl evli kaldığı eşi ile yakın zamanda boşandıklarını ifade eden Güllü A, 6 aylık bebeği ile anne ve babasının yaşadığı Serik'e taşındığını söyledi.

Evliliği süresince sürekli şiddet gördüğünü ve hakarete uğradığını iddia eden Güllü A, eski eşinin tehditlerinden kurtulamadığını dile getirdi.

Korktuğunu, kendisine ve ailesine zarar vermekten vazgeçeceği düşüncesi ile şikayetlerini geri aldığını anlatan Güllü A, buna karşılık eski eşinin tehditlerinin devam ettiğini söyledi.

"Ölmek istemiyorum"

Çok sayıda darp raporunun bulunduğuna dikkati çeken Güllü A, "Sürekli beni ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Beni yaşatmayacağını söylüyordu. Olay günü silahla kapıya geldi, onu sakinleştirmeye çalıştım ama ateş etti. Kolumdan vuruldum. Bir an önce iyileşip kızımı kucağıma almak istiyorum." diye konuştu.

Eşinin tutuklanmadığı takdirde yeniden kapısına gelmesinden çekindiğini dile getiren Güllü A, "Bunu yapan insan beni bir dahakine öldürür çünkü sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Ölmek istemiyorum. Boşanmış olabilirim ama çocuğumun ne annesiz ne de babasız büyümesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir yıldır nefes alamadık"

Genç kadının babası Süleyman A. da evine gelerek kızını yaralayan eski damadını silahla ateş ederek yaraladığını anlattı.

Eski damadının yüzünden bir yıldır ailesinin rahat nefes alamadığını belirten Süleyman A, şöyle konuştu:

"Yetkililerden yardım istiyorum. Daha önce de evime gelip 3 çocuğumu bıçakladı. Sürekli ya evime geliyor ya da telefonla arayarak tehdit ediyordu. Kızımı silahla vurdu ve şimdi kızım kolunu kıpırdatamıyor. Silahtan çıkan saçmalardan biri kızımın kalbinin bir damarına girmiş ve müdahale edilemiyor. Ben de çaresiz bir şekilde bekliyorum. Bana ne olur yardım edin. Ne yapacağımı bilmiyorum, bıktım, usandım. Ben 50 yaşında bir insanım, neden damadımı vurmak zorunda kalayım?"