Antalya'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı
Antalya'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan H.B. (36), uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayımladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı E.B'nin (41) aynı fotoğrafları yeniden yayımlaması üzerine Kışla Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yedek anahtarla evine girdiği E.B. ile tartışan H.B, çıkan kavgada eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.