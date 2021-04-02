Antalya'da eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren Beyza Yurttaş olayı anlattı Açıklaması
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Antalya'da eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren Beyza Yurttaş olayı anlattı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren Beyza Yurttaş olayı anlattı Açıklaması

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren Beyza Yurttaş, "Daha önce de birçok kez darbetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren Beyza Yurttaş, "Daha önce de birçok kez darbetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu, korktuğum için ayrılmamıştım." dedi.

Yurttaş, evinde gazetecilere, geçen yıl kasımda tanıştığı B.Y'den başkasıyla birlikte olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığını söyledi.

Alanya'dan uzaklaşmak için Şanlıurfa'ya gittiğini ancak döndüğünde ölümle tehdit edildiğini ileri süren Yurttaş, karakola gidip şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Olay günü B.Y'nin kendisini araca bindirdiğini ve kapıları kilitlediğini anlatan Yurttaş, şunları kaydetti:

"Arabadan atlayacaktım, atlayamadım. Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini görüntülü aradı ve nasıl dövdüğünü izletti. Sonra evimin önüne atmış. Beni yarı baygın halde bir elektrikçi bulmuş. Jandarma geldiğinde de bilincim yerinde değildi. Daha önce de birçok kez darbetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu. Korktuğum için ayrılmamıştım. Telefonumu atmış, nereye attığını bilmiyorum. Beni öldü diye bırakmış. Araçtaki kız da korktuğu için doğruları anlatmıyor."

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Yurttaş'ın darbedilmiş haldeki fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından soruşturma başlatmış, gözaltına alınan B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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