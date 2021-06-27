Antalya'da eşiyle denize giren kadın boğuldu
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Antalya'da eşiyle denize giren kadın boğuldu

Antalya'da eşiyle denize giren kadın boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da eşiyle birlikte sabah erken saatlerde denize giren Şehriban Kutlu (63), boğuldu.

ANTALYA'da eşiyle birlikte sabah erken saatlerde denize giren Şehriban Kutlu (63), boğuldu. Kutlu'nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne eşi ile birlikte gelen Şehriban Kutlu, bir süre yüzdü. Ardından kıyıdan açılan ikili, iddiaya göre birbirlerinden ayrılarak yüzmeye devam etti. Adı açıklanmayan eşi, tekrar aynı noktaya geldiğinde, Şehriban Kutlu'yu göremedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ile deniz polisi havadan ve karadan bölgeyi taramaya başladı. Saatler süren aramanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter, öğle saatlerinde denizin 4 mil açığında hareketsiz duran bir kişiyi tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, bota aldıkları kadının Şehriban Kutlu olduğunu belirledi. Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Kutlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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