Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı
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Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı

Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde iddiaya göre silah sesi duyulması üzerine kocası tarafından odada kanlar içinde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iddiaya göre silah sesi duyulması üzerine kocası tarafından odada kanlar içinde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, merkez Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çiftçilik ile geçimini sağlayan Celal S. (23), bilinmeyen bir nedenle eşi Ela Sonyüksek (20) ile akşam saatlerinde kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sonyüksek ailesinin fertleri sabaha karşı silah sesi duydu. Sesin geldiği odaya yönelen aile, içeride 2 aylık oğlu bulunan Ela Sonyüksek'i kanlar içerisinde buldu. Yaralı kadın eşi tarafından hemen Aksu Semt Polikliniği'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın kurtarılamadı.

Yanında eşine ait silah bulundu

Yapılan incelemede kadının yanında eşine ait bulundurma ruhsatlı tabanca bulundu. İhbar sonrası eve gelen jandarma ekipleri, kadının eşini gözaltına aldı. Cenaze kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından aile yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Fettahlı Mahallesi Koca Belen mevkiinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Serbest bırakıldı

Öte yandan kadının eşi ise olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Aksu Jandarma Karakol Komutanlığında sorgusu yapılan adam, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı
Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı
Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı
Antalya'da eşinin ölümü nedeniyle gözaltına alınan koca serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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