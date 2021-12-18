Antalya'da eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Karabucak Mahallesi'nde Gülsem B. (28) ile eşi M.B. (37) arasında gece geç saatlerde henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.B. eşine av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

M.B'nin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Gülsüm B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gülsüm B'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan çiftin, 9 yıldır evli ve 7 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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