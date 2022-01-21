Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada maktulün annesi müşteki Cemile ve babası Avni Koçak ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Mesut Ö. (29) ile tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkemede söz alan maktulün annesi Cemile Koçak, kızı Aslıhan Ö'yü (36) öldüren sanık Mesut Ö'den şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Baba Avni Koçak da olaydan sonraki gün sanığın, kendisine kızının yürüyüşe çıktığını ve eve gelip gelmediğini sorduğunu anlatarak, "Kızımın çocuklarını evde bırakıp yürüyüşe gitmeyeceğini bildiğim için bu işte bir sorun olduğunu anladım. Hatta öldüğünü ve sanığın onu gömdüğünü de tahmin etmiştim. Zira kepçesi ve elinde aleti var. Sanığın babası ve benim gayretlerim sayesinde bugüne kadar evlilikleri dayanmıştı." diye konuştu.

"Telefonu üzerimden düşmesin diye götürmedim"

Tanık Utku Sevimler ise Payallar Mahallesi'nde çalıştığı akaryakıt istasyonuna zaman zaman sanığın kepçeyle gelip gittiğini belirtti.

Bir gün vardiya değişim saatinde gelerek cep telefonunu masanın üzerinde bıraktığını anlatan Sevimler, "Telefonu şarja takmadı, sadece bıraktı. Ben daha sonra gittiğim için telefonu gelip aldığında orada değildim. Olaydan 3-4 gün sonra basında cinayet haberini gördüm." dedi.

Sanık Mesut Ö. de tanık Utku Sevimler'i tanıdığını söyledi.

Telefonunu iş yerine bıraktığını belirten sanık, "Daha sonra eşimi gömmeye gittim. Telefonu da üzerimden düşmesin diye götürmedim." ifadelerini kullandı.

"Birisinden yardım aldığından şüpheleniyoruz"

Maktulün kardeşi tanık Yunus Emre Koçak ise kız kardeşinin sorunlu bir evliliğinin olduğunu dile getirdi.

Kardeşi kaybolduğunda jandarmaya sanıktan şüphelendiğini beyan ettiğini dile getiren Koçak, "Jandarma da sanıktan kendilerinin de şüphelendiğini ve soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Beni uyardılar, bir şey belli etmememi istediler." diye konuştu.

Kardeşinin cenazesinin önce otomobille köyden kimsenin göremeyeceği alana taşındığını ileri süren Koçak, daha sonra kepçeyle bu alana gelen sanığın kameralara yakalanmadan, ara yollardan giderek cenazeyi bırakılan yere gömdüğünü iddia etti.

Koçak, "Bunların hepsini öncesinde planlayıp öldürdüğünü düşünüyorum. Ayrıca bunları tek başına yapamaz. Birisinden yardım aldığından eminim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, tanıkların dinlenmesine ve sanığa ait telefonun HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgilerinin istenmesine karar vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığına geçen yıl 20 Mayıs'ta giderek eşi Aslıhan Ö'nün kaybolduğunu bildiren Mesut Ö, araştırma sonucu gözaltına alınmıştı. Eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, ifadesinde cenazeyi mahalle dışındaki arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü söylemişti.