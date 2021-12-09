Antalya'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'da eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Konya'da yaşayan T.M, evden kaçan eşi N.M'yi takip ederek Manavgat'a geldi.

Eşini Side Mahallesi Side Bulvarı'nda bir erkekle yürürken gördüğü öne sürülen T.M, eşini bıçakla yaraladı. Kaçmak isterken çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan N.M, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin eşini bıçaklaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, N.M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu, 3 Kasım 2021'de İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile evine döndüğü, 30 Kasım 2021'de kimseye haber vermeden yine evden ayrıldığı ve arandığı, 1 Aralık 2021'de Manavgat'ta polis ekiplerince bulunarak ifadesi alındığı belirlendi.

Antalya için 3 gün 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Antalya için 3 gün 'kuvvetli fırtına' uyarısı

 Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi

Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi

 Öğrenci yurdunda satırla dehşet saçan aşçı tutuklandı

Öğrenci yurdunda satırla dehşet saçan aşçı tutuklandı

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title