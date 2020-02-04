Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası

04.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:18

Antalya'da eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada söz verilen Seyidoğlu, beş aydır kaldığı cezaevinin kendisine 10 yıl gibi geldiğini dile getirdi.

Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Seyidoğlu, "Böyle olsun istemezdim. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum, onlar için ölürüm." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Eşini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Kadınların kazandığı bir hukuk zaferidir"

Müşteki Seyidoğlu, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemeden bekledikleri gibi bir karar çıktığını, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Avukatı Bekir Alim, yüce Türk adaletine güvendiklerini belirterek, "Ayşe hanım nezdinde zulüm gören kadınların kazandığı bir hukuk zaferidir. Kararda indirimin uygulanmaması ve cezasının tam olarak verilmesi bizi sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayşe Seyidoğlu, Kepez ilçesinde 13 Eylül'de eşi Nizamettin Seyidoğlu tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Kaynak: AA