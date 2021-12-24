Antalya'da eşi tarafından demir sopayla darbedilen kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Antalya'da eşi tarafından demir sopayla darbedilen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da eşi tarafından demir sopayla darbedilen kadın hayatını kaybetti
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da karısını demir sopayla darbederek öldüren zanlı polise teslim oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da karısını demir sopayla darbederek öldüren zanlı polise teslim oldu.

Kepez ilçesindeki Ayanoğlu Mahallesi'nde Emrah (34), eşi Rukiye A. (31) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Emrah A, eşini demir sopayla darbetti.

Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polise teslim olan Emrah A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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