Antalya'da engelliyi darbettiği öne sürülen baba tutuklandı, oğlu adli kontrolle salıverildi
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Antalya'da engelliyi darbettiği öne sürülen baba tutuklandı, oğlu adli kontrolle salıverildi

25.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:42
Antalya'da engelliyi darbettiği öne sürülen baba tutuklandı, oğlu adli kontrolle salıverildi

Antalya'da engelliyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da engelliyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan N.Y. ile oğlu A.Y. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.Y. tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlı N.Y'nin ifadesinde, olay günü darbedilen Mümin Kara'nın oğlu Bekir Kara'nın biriyle tartıştığını, tarafları ayırmak için araya girdiğini savundu.

Bunun üzerine Kara'nın kendisine küfredip saldırmaya başladığını ileri süren N.Y, "Mümün Kara, kızı ve eşi de kavgaya karıştı. Oğlum beni onların elinden kurtardı. Ayağa kalktığımda Mümün'ü yerde gördüm. Ona birinin vurup vurmadığını, vurmuş ise kimin vurduğunu görmedim. 10-12 kişinin karıştığı kavgada Mümün Kara'nın üzerine basmış olabilirim. Engelli olduğunu bilmiyordum. Engelli birine vuracak kadar vicdansız değilim." ifadelerini kullandı.

A.Y. ise Bekir Kara'nın babasını tekmelediğini gördüğünü, ikiliyi ayırmaya çalıştığını kaydetti.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan tartışmada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından Mümün Kara'nın darbedildiği öne sürülmüş, olay sonrası serbest bırakılan baba ve oğlu dün yeniden gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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