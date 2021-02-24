Antalya'da engelliyi darbettiği iddia edilen baba ve oğlu yeniden gözaltına alındı
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Antalya'da engelliyi darbettiği iddia edilen baba ve oğlu yeniden gözaltına alındı

24.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:04
Antalya'da engelliyi darbettiği iddia edilen baba ve oğlu yeniden gözaltına alındı

Antalya'da engelliyi darbettiği öne sürülen baba ve oğlu yeniden gözaltına alındı.

Antalya'da engelliyi darbettiği öne sürülen baba ve oğlu yeniden gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Sütçüler Caddesi'nde çıkan tartışmada N.Y. ve A.Y. tarafından engelli M.K'nin darbedildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Bunun üzerine N.Y. ve A.Y'nin gözaltına alındığı, 20 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı gün yapılan sorgularının akabinde, haklarında Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol tedbirine karar verildi. Müşteki M.K'nin sağlık durumunun yapılan takibiyle tedavi gördüğü hastaneden 24 Şubat'ta temin edilen rapora göre, yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, N.Y. ve A.Y. yeniden gözaltına alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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