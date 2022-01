Engelli kızından 3 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne: "Ciğerim yanıyor"

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde işitme ve konuşma engelli genç kızdan ailesi 3 gündür haber alamıyor. Kızını arayan anne, "Gitmediğimiz yer kalmadı. Şu an yaşıyor mu ne yapıyor, birisinin yanında mı çok tedirgin oluyoruz. Ciğerim yanıyor. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay, Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anneannesine gitmek üzere evden ayrılan engelli Nihal Babayiğit'ten (21) yakınları bir daha haber alamadı. Anne Derya Babayiğit, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Anne Babayiğit, gazetecilere, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

"ÇOK KÖTÜYÜM, CİĞERİM YANIYOR"

Yaşananları anlatan acılı anne, "Kızım kayboldu. Bir daha dönmedi. Bir daha haber alamadık. Gitmediğimiz yer kalmadı. Şu an yaşıyor mu ne yapıyor, birisinin yanında mı çok tedirgin oluyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geride bıraktığı bir not yok. Bir çocuk ile konuşuyordu. Onunla gittiğini düşünüyoruz. Şüphelerimiz var. haber'>Haber alamıyoruz. İşitme ve konuşma engeli vardı. 3 gündür yok. Hiçbir haber alamadık. Çok kötüyüm. Ciğerim yanıyor. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı çok özledim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık" diye konuştu.^

