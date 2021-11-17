Antalya'da engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde çiftçiler, traktörle girilemeyen engebeli arazileri, binlerce yıllık yöntem olan öküzle ve atlı sabanla sürüyor. Dedelerinden kalma geleneğini sürdüren 56 yaşındaki Mustafa Can, "Traktörlerin girmediği dağlık alanlarda atla çift sürüyoruz. Çok zahmetli bir iştir. Hem at yoruluyor, hem de biz yoruluyoruz" dedi.

Akseki ilçesine bağlı Güneykaya Mahallesi ve Kepez Mahallesinde çiftçiler yoğun mesailerine başladı. Akseki'nin bir çok mahallesinin engebeli olması nedeniyle birçok çiftçi, tarlasını binlerce yıllık gelenek olan hayvan gücüyle kullanılan sabanla sürüyor. Teknolojik aletlerin giremediği alanlarda halen öküz, katır ve eşeklerin çektiği kara sabanlarla ekim sürüyor. Çiftçiler traktörün giremediği arazilerini yıllardır kara sabanla sürüyor. Engebeli araziye traktör çıkarıp sürdürmek köylüler için çok daha pahalıya mal oluyor.

Traktörün giremediği bölgede çiftçiler, gün boyunca atlara ve öküzlere bağladığı sabanla tarlalarını sürerken, hem kendileri büyük zorluklar yaşadıkları, hem de atların çok yorulduğunu anlattı. Çiftçiler, tüm zorluklara rağmen öküzlere ve atlara bağladığı sabanla günlerce tarla sürerek, geçimlerini sağlıyor.

Hayvan gücüyle tarla sürme dedelerinden öğrendiklerini anlatan çiftçilerden Mustafa Can, "İş makinelerin ve traktörlerin girmediği dağlık alanlarda atla çift sürüyoruz. Çok zorlu ve zahmetli bir iştir, hem at yoruluyor, hem de insan yoruluyor" dedi.

Antalya'nın Akseki İlçesi Güneykaya Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Can, 35 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve katırlarla çift ektiğini söyledi. Çiftçiliğin ata mesleği olduğunu söyleyen Can, "Eşimle birlikte çiftçilik yapıyoruz. 35 yılı aşkın süredir çiftçilik işi ile uğraşıyorum. Bizim buralarda araziler sarp ve yamaçtır. Arazilerimize traktörün girmediği için hayvanlarla merkeplerle sürdüğümüz tarlaya buğdayımızı arpamızı ekiyorum. Zor oluyor fakat geçimimizi sağlayabilmemiz için mecburuz. Akseki'nin bazı köylerinde halen öküzlerle kara sabanla çift eken çiftçilerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Atalarımız öküzlerle çift ekerlerdi"

Daha önceleri atalarının öküzlerle tarlayı sürdüğünü ve ektiğini anlatan Can, şöyle devam etti:

"Öküzlerle kara sabanlarla yani ağaç sabanlarla zor şartlarda tarlayı sürüyorlardı. İki öküz ve ağaç tek sabanlarla sürmek ekmek daha ağır ve daha zor oluyor. Bizim buralara traktör girmediği için imkanlarımız bu şekilde. Bu çiftçilik ekseriyetle Akseki çevresinde oluyor. Hem şu anki şartlarda traktörlere ektirmek bize pahalıya geliyor. Zaten arazilerimiz engebeli araziler. Zor da olsa ekmeğimiz için ekmeye mecburuz."

Mustafa Can'ın eşi Gülten Can ise arazilerinin yamaç ve kademeli olması nedeni ile eşi ile birlikte yıllardır atlarla çift ektiklerini belirterek, "Biz karnımızı doyurmamız için arazilerimiz sarpta olsa ekmek zorundayız. Bizim bu geçim kaynağımız. Mecburuz" diye konuştu.

Akseki'nin Kepez Mahallesi'nde yaşayan Bayram Güven (80), yıllardır öküzlerinin arkasına bağladıkları kara sabanla tarlayı sürerek buğday ektiğini söyledi. Yaklaşık 55 yıldır kara sabanla çift sürdüğünü belirten Güven, buradan elde ettikleri ürünle geçimlerini sağladıklarını söyledi. Güven, 18 yaşına kadar çobanlık yaptığını ifade ederek askerliğinin ardından aldığı 4 büyükbaş hayvanla tarlasını sürerek çiftçilik yapmaya başladığını dile getirdi. Köy arazisinin sarp olması nedeniyle motorlu araçların tarlaya giremediğini anlatan Güven, "Düz arazimiz olmadığı için devamlı öküzlerle çift sürüyorum. Bu arazide traktörün çift sürmesi imkansız. Bu nedenle öküzler, bizim hayatımızın vazgeçilmezi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Öküzlerle ektiğim mahsul iyi oluyor. Öküzlerle tarlayı ekmek, daha zevkli oluyor" diye konuştu. - ANTALYA

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