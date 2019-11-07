Antalya'da en fazla istihdam artışı beklenen sektörler gayrimenkul faaliyetleri, bilgi ve iletişim

07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:18

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Nisan-Mayıs aylarında İş ve Meslek Danışmanları tarafından 20+ istihdamlı 3 bin 177 işyeri ziyaret edilerek İşgücü Piyasası Araştırması yapıldı. Bu araştırma ile ilin arz ve talep bilgileri tespit edilerek gelecek dönem eğitim ve istihdam politikalarına ışık tutması planlandı.



Araştırma kapsamında işgücü piyasası arz verileri, İŞKUR göstergeleri, işgücü piyasası talep verileri, işletmeler ve mevcut istihdam, açık işler, temininde güçlük çekilen meslekler, gelecek dönem istihdam eğilimleri incelendi. Araştırma sonuçlarına göre iş gücü piyasasının arz ve talep açısından önde gelen sektörü Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü olduğu tespit edildi. Bu sektörün öne çıkmasında Antalya'da turizm etkili olurken konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörünü takip eden sektörlerin, toptan ve perakende ticaret, imalat, idari ve destek hizmet faaliyetleri olduğu bildirildi.



Garson, kat hizmetleri elemanı, bulaşıkçı bulunamıyor



Antalya genelinde işyerlerinin yüzde 25,8' in de 7 bin 115 açık iş tespit edilirken, Türkiye genelinde araştırma döneminde açık iş oranı yüzde 1,5 olarak hesaplandı. Antalya 2,6 oran ile Türkiye ortalamasının üzerinde değer aldı. İlde ise işletmelerin yüzde 39,1'inde açık işi olan sektör konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri oldu.



İşletmelerin en çok talep ettikleri mesleklerde aranılan ilk üç becerilerde ise yeterli mesleki, teknik bilgi ve tecrübe, takım çalışması, iletişim ve ifade yeteneği öne çıktı. Bir diğer sonuca göre ise Antalya'da işletmeler personellerini yüzde 52,9 oranında İŞKUR aracılığıyla temin edildiği belirlendi. Antalya'da araştırma kapsamındaki işyerlerinin yüzde yüzde 9'unda 7 bin 193 kişinin temininde güçlük çekildiği, eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin Garson (Servis Elemanı), Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi, Bulaşıkçı (Steward), Aşçı ve Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) olduğu belirlendi



İŞKUR'dan yapılan açıklamada Antalya genelinde işyerlerinde 10 bin 798 kişilik Net İstihdam Değişimi beklendiği, işverenlerin, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 16,8 oranında artmasını öngördükleri bildirildi. Açıklamada en fazla istihdam artışı beklenen sektörlerin gayrimenkul faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor olduğu bilgisi paylaşıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA