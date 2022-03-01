Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Haberler

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Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

AA, Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, 21-28 Şubat tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, okul servisi, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, şehirlerarası otobüs, kış lastiği gibi konularda denetim yaptı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler, sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasını hedefliyor.

Hava destekli denetimlerde 158 sürücüye idari para cezası uygulandı.

"Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda ise 60 araç ve 118 yolcu olmak üzere toplam 178 yol kullanıcısına eğitim verildi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Drone, Güncel, Haberler

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