Antalya'da eli ve ayağı bağlanan otel işletmecisinin darbedildiği iddiası
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Antalya'da eli ve ayağı bağlanan otel işletmecisinin darbedildiği iddiası

23.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:30
Antalya'da eli ve ayağı bağlanan otel işletmecisinin darbedildiği iddiası

Antalya'da eli ve ayağı bağlanarak darbedildiğini öne süren otel işletmecisi, jandarmaya şikayette bulundu.

Antalya'da eli ve ayağı bağlanarak darbedildiğini öne süren otel işletmecisi, jandarmaya şikayette bulundu.

Olimpos turizm merkezinde otel işleten Rus uyruklu G.A, bölgedeki başka bir otelini 5 aylığına O.K'ya kiraladı.

Sözleşmenin bitmesinin ardından G.A'nın otelin boşaltılmasını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Daha sonra otele gelen G.A. ile yanındaki grubun, otel sahibi O.K. ve bazı personelleri darbettiği iddia edildi.

İhbar üzerine otele gelen jandarma ekipleri, iki tarafı da ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

O.K, gazetecilere, olaydan iki gün önce Rus G.A'nın kendisini aradığını ve iki gün içinde oteli boşaltmasını istediğini söyledi.

Kendisinin de 15 gün süre istediğini belirten O.K, "Bana Rusya'dan misafirlerinin geleceğini, iki günde boşaltması gerektiğini bildirdi. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu ifade ettim. Ben otelin boşaltılması için tebligat beklerken 15 kişiyle geldiler. Beni ve iki personelimi yere yatırarak, elimizi kolumuzu bağladılar. Darp ve tehdit ettiler." diye konuştu.

Rus G.A. ve yanındakiler de ifadelerinde, otel sahibi ve çalışanlarının kendilerine saldırdığı için ellerini ve ayaklarını bağlamak zorunda kaldıklarını, ardından da jandarmayı arayarak yardım istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan, kavga sırasında O.K'nin eli ve kolları bağlı şekilde yerde yatması ve jandarma ekiplerince bağların çözülmesi bir otel çalışanınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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