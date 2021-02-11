Antalya'da elektrik trafosuna 50 kilogram uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da elektrik trafosuna 50 kilogram uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

11.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:16
Antalya'da elektrik trafosuna 50 kilogram uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesindeki depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Yeni Emek Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda, M.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, elektrik trafosuna saklanan 50 kilo 756 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da elektrik trafosuna 50 kilogram uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:16:36. #1.14#
title