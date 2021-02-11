Antalya'da elektrik trafosuna 50 kilogram uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesindeki depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.
Yeni Emek Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda, M.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, elektrik trafosuna saklanan 50 kilo 756 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş