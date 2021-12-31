Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İsmail Ünver (26) idaresindeki 34 BG 0076 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan cenaze, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ünver'in sanayide elektrikçi olduğu öğrenildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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