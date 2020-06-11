Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
11.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:51
Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Murat Çan'ın (42) kullandığı 07 HNK 60 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Devrilen otomobil bir süre sonra alev aldı. Araç sürücüsü Çan, yanındaki Kıyasi Özmen (43) ve Ferda Açan (49) vatandaşlarca otomobilden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Kaynak: AA