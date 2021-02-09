Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
09.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:14
Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Sarımehmetoğlu (34), Büyük Hasbahçe Mahallesi'nde inşaat alanındaki su birikintisini makineyle çekmek istedi.
Bu sırada akıma kapılan Sarımehmetoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sarımehmetoğlu'nun cenazesi, Alaattin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt