Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

23.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:20
Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

'nın ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Zorlanmaya Mahallesi'nde elektrik direklerinin montajında çalışan Ümit Süngur (26) akıma kapıldı.

112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süngur'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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