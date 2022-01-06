Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi - Haberler
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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Yuva Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış, elindeki malzemelerin bina yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Çalış'ın evli 2 çocuk babası olduğu ve eşinin 3. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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