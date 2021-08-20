Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otelde arızalanan klimayı tamir etmeye çalışan Mustafa Bülbül, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülbül'ü Alaaddin Keykubat Üniversite Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Bülbül, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt