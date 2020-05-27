Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Antalya'da elektrik akıma kapılan genç hayatını kaybetti.
27.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:10
Antalya'da elektrik akıma kapılan genç hayatını kaybetti.
Aksu ilçesinde ailesine ait serada çalışan Barış Karaöz (19), ilaçlama makinesini tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Karaöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Barış Karaöz'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA