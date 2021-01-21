Antalya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
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Antalya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

21.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:30
Antalya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

Çiftçilik yapan Bayram Cin, Esentepe Mahallesi'nde komşusunun evinin önündeki ağacın dallarının, enerji nakil hattına değmemesi için budamak istedi.

Bu sırada akıma kapılan Cin, ağır yaralandı.

Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Cin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Bayram Cin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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