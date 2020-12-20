Antalya'da el emeği göz nuru kilimler kadınların ellerinde hayat buluyor

Antalya'da koyun yününden ip ve kök boyayla dokunan el emeği göz nuru kilimler, kültürel zenginliğin yaşatıldığı motifleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Antalya'da koyun yününden ip ve kök boyayla dokunan el emeği göz nuru kilimler, kültürel zenginliğin yaşatıldığı motifleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Kaş ilçesine 75 kilometre uzaklıktaki 300 yıllık Barak Mahallesi'nde evlerin çoğunda dokuma tezgahı bulunuyor.

Geleneksel kilim dokumacılığının gelişen teknolojiye rağmen hala önemini koruduğu mahallede, yıllardır koyun yünü ve kök boyayla dokunan kilimler, kendine has motifleriyle kültürel zenginliği yaşatıyor.

Mahalle sakinleri, kilimleri iki yüzü de kullanılabilecek şekilde üretiyor. Kilimlerin Türkmen, Biçkili, Aykırı Biçkili, Çengelli, Yelekli, Ürkütme Yelekli, Koca Yanışlı adını verdikleri çeşitlerini yapan mahalle sakinleri, geleneksel tezgahlarda sanatlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Kök boya ile boyanan iplerin ince işçiliğe dönüştüğü mahallede, dokuması çok zor olan kilimler, kadınların ellerinde hayat buluyor.

"Kilimleri 2 ile 5 bin lira arasında satıyoruz"

Ata mirasına sahip çıkan 70 yaşındaki Dursade Özkaya, AA muhabirine, yeni neslin de mahalleyle özdeşleşen kilimlerini üretmeye devam etmesini istediğini söyledi.

Ürettikleri kilimlerin değerli olduğunu anlatan Özkaya, "Dokumacılığı ninelerimden, annemden öğrendim. Bir kilimi 30 günde tamamlıyorum. Eskiden namazlık, atların üzerine konulan heybe de dokuyordum. Genç kızların çoğu çeyiz olarak bu kilimi götürürdü. Kilimleri 2 ile 5 bin lira arasında satıyoruz." diye konuştu.

Kilim dokumayı yeni öğrenmeye başlayan Semra Gökçe de bir geleneği güzel şekilde devam ettirmek ve birçok kişiyi bu konuda cesaretlendirmek istediğini kaydetti.

Mahalle Muhtarı Nasuh Onarıcı ise geleneksel barak kilimciliğine gençlerin ilgi göstermediğinden yakındı.

Bu kültürün yok olmasını istemediklerini belirten Onarıcı, "Bir projeyle bu kültüre sahip çıkılabilir. Kaş Kaymakamlığının bu konuda bir çalışması olduğunu duyduk. Umarım kilim dokumacılığı mahallemizde yüzyıllar boyu sürer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci