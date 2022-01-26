Antalya'da ekipler, yolu kapanan mahallelerdeki hastalar için seferber oldu - Haberler
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Antalya'da ekipler, yolu kapanan mahallelerdeki hastalar için seferber oldu

Antalya'da ekipler, yolu kapanan mahallelerdeki hastalar için seferber oldu

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kardan yolları kapanan mahallelerdeki 4 hasta, paletli ambulansla taşındı.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın yüksek kesimlerinde kardan yolları kapanan mahallelerdeki 4 hasta, paletli ambulansla taşındı.

Karın yoğun görüldüğü Akseki, Gündoğmuş, İbradı ilçelerinde 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların yanı sıra iki paletli ambulansla da hizmet veriyor.

Dün kardan yolu kapanan Akseki'nin Bademli Mahallesi'ndeki 77 yaşındaki kadın hastayı, paletli ambulansla 25 kilometre taşıyan ekipler, hastaların hastanelere ulaşması için seferber oluyor.

Kardan yolları kapanan mahallelerdeki hastalar, paletli ambulansla en yakın yola taşınarak, buradan 112 Acil Servis ekiplerine teslim ediliyor.

Üç kişilik ekiplerin yer aldığı paletli ambulansla bir haftada 4 hasta kurtarıldı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Gündoğmuş, Antalya, 112, Güncel, Haber

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