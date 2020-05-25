Antalya'da ekin tarlasında anız yangını
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Antalya'da ekin tarlasında anız yangını

Antalya'da ekin tarlasında anız yangını Antalya'nın Serik ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasında anız yangını meydana geldi.

25.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:20

Antalya'da ekin tarlasında anız yangını

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hasadı yapılan ekin tarlasında anız yangını meydana geldi.

Yangın, Ahmediye Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana geldi. Çıkış nedeninin henüz belirlenemediği yangında saman balyaları zarar görürken, rüzgarın etkisiyle alevler birden yükseldi. Yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait söndürme helikopteri yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da ekin tarlasında anız yangını

Kaynak: İHA

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