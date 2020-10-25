Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
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Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi

25.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:22
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi

ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Ülke genelinde hava sıcaklığında düşüşler yaşanmasına rağmen sıcaklığın 28-29 derecelerde seyrettiği Antalya'da, ekim ayının son günlerinde de denize giriliyor. Güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yabancı turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü.

'İNSANLARIMIZ KIYMETİNİ BİLMİYOR'Ailesiyle birlikte Ankara'dan Antalya'ya gelen Olga Dalkıran, Antalya'nın her mevsiminin güzel olduğunu belirterek, "Hava ve deniz çok güzel. Ancak insanlarımız buranın kıymetini bilmiyor. Sahile izmarit ve çöp atıyorlar. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya'daki güneşli havanın, ilerleyen günlerde yerini bulutlu havaya bırakacağını ve sıcaklığın birkaç derece düşeceğini kaydetti.


Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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