Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
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Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı

04.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:05

Antalya'da termometreler 37 dereceye kadar çıkınca, kent sakinleri ve tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti.

Antalya'da termometreler 37 dereceye kadar çıkınca, kent sakinleri ve tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı düne oranla 6 derece birden arttı. Kentte termometreler öğlen saatlerinde 37 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 50'ye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan kent sakinleriyle tatilciler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahilde yoğunluk oluşsa da çoğu tatilcinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşın mesafe kuralına özen gösterdiği gözlendi. Şemsiye ve şezlonglarını en az 4 metre aralıklarla konumlandıran tatilciler, ardından denize girdi, bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti. Yakıcı güneşten etkilenmek istemeyenler ise gölgelik alanları tercih etti. Tatilciler, Konyaaltı Caddesi Varyant seyir terasından arkalarına sahili alarak bol bol fotoğraf da çekindi.

"ANTALYALI OLANLAR KIŞIN KOLAY KOLAY GELMEYECEĞİNİ BİLİR"

Denize köpeğiyle birlikte giren Hatice Soytürk, sıcak havanın kolay kolay Antalya'yı terk etmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Antalyalı olanlar kolay kolay kış gelmeyeceğini bilirler zaten. Kasım ayının başlarına kadar Antalya hep böyle. Hafta sonunun verdiği bir kalabalık ortamı da var ister istemez ne kadar kalabalıktan kaçsak da kurtulamıyoruz" dedi.

Onur Taşpınar da havanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hava mis gibi şu an. Denizden çıktığım zaman hiç üşümüyorum. Çok güzel bir havamız var. Tatilin keyfini sürüyoruz. Bugün hava sıcaklığı çok çok iyi" diye konuştu.

-İHA-

Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı
Antalya'da sıcaklık 37 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu, taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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