Antalya'da ehliyet alamayanların yerine sınava girdiği iddia edilen 2 kişi yakalandı

Antalya'da ehliyet alamayanların yerine sınava girdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, ehliyet alamayanların yerine bir başkasının girdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavına H.A'nın yerine girdiği belirlenen C.K. yakalandı. C.K'nin ifadesi doğrultusunda bir kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş