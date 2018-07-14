Antalya'da Eğlence Merkezine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Antalya'da bir eğlence merkezine tüfekle ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'ndeki eğlence merkezinde, "laf atma" meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıya atılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi, bir süre sonra ayrıldıkları eğlence merkezi önüne yeniden geldi.

Saldırganların iş yeri önünde av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Sibel A. ve Gülçin A. silahla, Onur A. da kırılan cam parçalarıyla yaralandı.

3Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eğlence merkezi ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Emniyet ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.