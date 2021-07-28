Antalya'da eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldürüldü
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Antalya'da eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldürüldü

Antalya'da eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Konyaaltı Plajı'ndaki bir eğlence merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.K. (26) işletmeden aldığı bıçakla Gökhan Demirtaş'ı (23) kalbinden ve sağ kolundan yaraladı.

Sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, yunus ekiplerince, kovalamaca sonucu yakalandı.

Demirtaş'ın, grubuyla otellerde gösteri yaptığı, kavganın da şüphelinin dans grubundaki bir kızla zorla dans etmeye çalışmak istemesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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