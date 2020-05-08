Antalya'da eğitime hayırsever katısı devam ediyor
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Antalya'da eğitime hayırsever katısı devam ediyor

Antalya'da eğitime hayırsever katısı devam ediyor
08.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:41

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile Kepez'de 5 derslikli anaokulu için protokol imzaladı.

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile Kepez'de 5 derslikli anaokulu için protokol imzaladı.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Saime Konca katıldı. Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesine yapılacak 5 derslikli anaokuluna "Salih-Saime Konca Anaokulu" ismi verilecek.

Hayırsever Konca'yı tebrik eden Vali Karaloğlu, "Anaokulunun bir an önce bitirilmesini ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesini istiyoruz. Rabbim hayırseverimiz Saime Konca'nın hayırlarını kabul etsin" dedi.

Okul Protokolü'nün imzalanmasının ardından Vali Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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