Antalya'da eğitim verilen babalar sertifikalarını aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleşen "Baba Destek Programı"nı başarıyla tamamlayan babalara sertifikalarını verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleşen "Baba Destek Programı"nı başarıyla tamamlayan babalara sertifikalarını verdi.

Muratpaşa Belediyesinin 3-11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı Baba Destek Programı'nda (BADEP) bir dönem daha sona erdi.

Çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için bilimsel temelli eğitim alanlar, salgın nedeniyle dersleri çevrimiçi olarak takip etti.

Programa 22 kişi katıldı, 13 hafta devam etti. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca