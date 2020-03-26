Antalya'da EDS'de geri sayım başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da EDS'de geri sayım başladı - Haberler
Antalya, Güncel

Antalya'da EDS'de geri sayım başladı

Antalya'da uzun süredir gündemde olan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS), binası, tüm kamera ve levha çalışmaları tamamlandı.

26.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:43
Antalya'da EDS'de geri sayım başladı

Antalya'da uzun süredir gündemde olan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS), binası, tüm kamera ve levha çalışmaları tamamlandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkileri sistemin denetimine başladı. Vali Münir Karaloğlu, EDS'nin teknik açıdan son çalışmalar tamamlandığında devreye gireceğini açıkladı. Sistemin nisan ayı ortalarına kadar devreye girmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazaları, trafik kazaları nedeniyle yaşanan can kayıpları, sakatlanma ve yaralanmalar ile maddi kayıpların önlenmesi amacıyla yapılan en önemli çalışmalardan biri olan EDS'nin devreye girmesiyle ilgili Antalya'da geri sayım başladı. Vatandaşların trafik kurallarına uyması, can ve mal güvenliği açısından son teknolojilerin de kullanıldığı EDS'de, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol merkezi olarak kullanılacak bina Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda hizmete girdi. Kent genelinde de tüm kameralar ve levhaların çalışmaları da bitirildi.

'VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN'Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzman ekiplerinin standart denetimini devam ettirdiği EDS'nin son teknik çalışmaları da tamamlandığında, ertelenmeden devreye gireceğini açıkladı. Trafikte kural ihlalleri ve bu sebeple yaşanan kazalar neticesindeki can ve mal kayıpları ile sakatlanma ve yaralanma olaylarının önemine dikkat çeken Vali Karaloğlu, 'Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çok önemli. Teknik çalışmalar tamamlandığında devreye girecek" dedi.130 MİLYON LİRALIK YATIRIMAntalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, EDS'nin merkez binasının ihalesinin Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldığı, tesisat ve teknik konularından da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm levhalama işlemlerinin de tamamlandığını belirten Tonguç, toplamda yaklaşık 130 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu kaydetti.TSE KONTROL AŞAMASINDAEDS ile ilgili teknik açıdan son çalışmaların yapıldığını da kaydeden Tonguç, 'Şu anda kalibrasyon çalışmaları, yani ince ayarları yapılıyor. Tesis ve sistem TSE tarafından kontrol aşamasında. TSE yetkilileri geldi, cihazlarımızı ve sistemi kontrol ediyor. Bu arada Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de binaya taşındı. Sistemin uygulamaya girmesi için TSE tarafından kontrol edilmiş olması gerekiyor standart yönünden ve o yapılıyor şu anda" dedi.TRAFİK ŞUBE EDS BİNASINA TAŞINDIAntalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda ise Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde hizmetlerini yürüten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda yeni inşa edilen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) binasına taşınarak, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başladığı açıklandı. EDS'nin Antalya'da nisan ayında ortalarında devreye girmesinin planlandığı kaydedildi.EDS NEDİR?EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir. EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsıyor.SİSTEMİN AMACICaydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını sağlamak, böylece sürücü kültürünü olumlu yönde yeniden şekillendirmek. Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile birlikte tespit edip kayıt altına almak. Trafik kurallarının insandan bağımsız bir şekilde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlanması. EDS noktalarından geçiş yapan araçların görünen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi. EDS sistemi tüm şehir içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır.UYGULAMA ALANLARI

Kameralar aracılığıyla 7/24 görüntülerin kayıt altına alındığı ve fotoğraflandığı sistemde, ihlal resimleri sisteme kayıt ediliyor. EDS ile kırmızı ışık ihlali, park ihlali, hız koridor ihlali, yaya yolu ihlali, hemzemin geçit ihlali, emniyet şeridi ihlali, ters yön ihlali, tercihli yol ve gabari ihlali tespit edilebiliyor. Ayrıca plaka tanıma sistemi de bulunan EDS, sabit kameraların yanısıra araç üzerinde mobil EDS olarak da ihlalleri tespit edebilecek.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi Haberler
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz Haberler
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Lionel Messi Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Antalya'da EDS'de geri sayım başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 12:59:56. #1.15#
title