Antalya'da "E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon" Toplantısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Avrupa Birliği iş birliğiyle "E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon" toplantısı gerçekleştirdi.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ATSO Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, StockMount Satış Ekip Lideri Aslı Hamzaoğlu, E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel ve şirket sahipleri katıldı.

ATSO Başkan Yardımcısı Deniz, toplantıda yaptığı konuşmada, ATSO olarak 2017 yılından bu yana üyeleri dijital ekonomiye hazırlamak için projeler yürüttüklerini, konu hakkında bilgi sahibi olmayan bir işletmenin bile "E-ticarete İlk Adım Programı"nı izledikten sonra e-ticaret yapar hale gelebileceğini kaydetti.

Dükkanın önüne sandalye atıp müşterinin beklendiği dönemin geride kaldığını belirten Deniz, "Dijitalleşmenin, internetin olduğu bir dünyada ticaret yapanlar için mahalle ya da şehir değil, tüm dünya potansiyel müşteri durumuna gelmiştir. Dijital ekonomi geleneksel toptancılığı, bayi sistemini hatta yüz yüze satış yöntemlerini bile değiştirmektedir. Bu değişime, dönüşüme ayak uyduramayan işletmelerimizin bırakın uzun vadeyi, orta vadede bile ayakta kalma şansı kalmamıştır." dedi.

Verilerin de dönüşüm ve değişim ihtiyacını ortaya koyduğunu anlatan Deniz, geçen yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda hacim artışının yüzde 17 arttığını kaydetti.

ATSO olarak e-ticaretle ilgili toplantılar yaptıklarını, eğitimler düzenlediklerini ifade eden Deniz, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 3,5 düzeyinde iken, dünya ortalaması yüzde 8,5'lerdedir. Yani, Türkiye için alınması gereken bir mesafe olduğu açıktır. Konuya yalnızca Türkiye olarak da bakmamak gerekiyor. Asya ve Afrika ülkelerinde internet kullanım düzeyinin dünya ortalamasına yükselmesiyle e-ihracata odaklanacak işletmeler için de müthiş fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu değişime, dönüşüme herkesin hazır olması gerekiyor. Bu nedenle üyelerimizin dijital dünyada yer almaları için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. E-ticarete ilk adım programımızı takip eden bir üyemiz, konu hakkında hiçbir fikri olmasa bile e-ticaret yapar hale gelebilecektir."

E-ticaret programının üç etkinlik grubundan oluştuğunu anlatan Deniz, toplantıda "farkındalık", "eğitim" ve "uygulama ve atölye çalışmaları"nın yapıldığını aktardı.

StockMount Satış Ekip Lideri Aslı Hamzaoğlu ve E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel de e-ticaretle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA