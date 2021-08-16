Antalya'da düzenlenmesi planlanan "Hotel Equipment" ve "Food Product" fuarları gelecek yıla ertelendi
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Antalya'da düzenlenmesi planlanan "Hotel Equipment" ve "Food Product" fuarları gelecek yıla ertelendi

Antalya'da düzenlenmesi planlanan 'Hotel Equipment' ve 'Food Product' fuarları gelecek yıla ertelendi
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılamayan "32. Hotel Equipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları" ile "28. Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas" fuarları, 18-21 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılamayan "32. Hotel Equipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları" ile "28. Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas" fuarları, 18-21 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl önce ocakta, ardından martta düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen iki fuar, gelecek yıl yapılacak.

Yurt içi ve yurt dışından konaklama sektörü profesyonellerinin buluşacağı fuarlar, 40 bin metrekarelik alanda eş zamanlı olarak 18 Ocak 2022'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Turizm sektörüne yönelik önemli bir ticaret hacmi sağlayan iki fuarda stant açacak firmalar için kayıtlar başladı.

Fuarlara, gerek firma gerekse ziyaretçi açısından katılımın yüksek olması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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