Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yuvalı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli F.V. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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