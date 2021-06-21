Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Kınık Mahallesi'nde izinsiz kenevir ekimi yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda arama yapan ekipler, 35 kök hint keneviri ile 22 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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