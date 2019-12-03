Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmaktan 57 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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