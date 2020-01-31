Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:08

Antalya'da bir iş hanının otoparkında 2 kilo 904 gram esrar ile 2 bin 624 ecstasy hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir iş hanının otoparkında uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, otoparkta yaptıkları aramada 2 kilo 904 gram esrar ile 2 bin 624 ecstasy hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, hassas terazi ile 3 pompalı tüfek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA