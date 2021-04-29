Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi
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Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi

Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi.

Antalya'da düzenlenen "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvaları sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen uluslararası turnuvalarda 33 ülkeden 70 sporcu mücadele etti.

Kadınlar, erkekler, 18 yaş altı ve quad kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda, Türkiye iki birincilik, 6 ikincilik kazandı.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde hiçbir problem yaşamadan arka arkaya 3 turnuvayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Turnuvada Türk sporcuların başarılı sonuçlar aldığı ve 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılabilme yolunda iyi puanlar kazandıklarını ifade eden Çelik, "Sporcularımızdan Büşra Fatma Ün sıralamada 36'dan 34'e yükseldi. Uğur Altınel ise 10 puanlık artışla 32'den 22. sıraya yerleşti. Mayıs ayında yine Antalya'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisinin iki turnuvası var. Paralimpik yolunda çok yüksek puanlar veren bu turnuvalarda da inşallah şampiyonluklar göreceğiz." diye konuştu.

Turnuvalarda quad kategorisinde teklerde iki birincilik, bir ikincilik ve çiftlerde bir ikincilik elde eden milli sporcu Uğur Altınel ise elde ettiği başarılar sayesinde dünya sıralamasında 10 basamak yükseldiğini dile getirdi.

Portekiz'deki Avrupa Şampiyonası ve Antalya'da düzenlenecek iki turnuvaya daha katılacağını belirten Altınel, "Paralimpik oyunları için zaman daraldı. Ancak kapıyı araladım. İlerlemeye devam edeceğim. Hedefim Tokyo." dedi.

Turnuvanın ana sponsorlarında Hollandalı firmanın sahibi Ron Gezelle ise turnuvadan ve alınan tedbirlerden çok memnun olduklarını, sporcuların da Türkiye'den memnun ayrılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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