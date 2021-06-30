Antalya'da düzenlenen deri fuarı yoğun ilgi gördü
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Antalya'da düzenlenen deri fuarı yoğun ilgi gördü

Antalya'da düzenlenen deri fuarı yoğun ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğinin (TDKD) Antalya'da bu yıl 6'ncısını düzenlediği "Leather&Fur" isimli fuar sona erdi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğinin (TDKD) Antalya'da bu yıl 6'ncısını düzenlediği "Leather&Fur" isimli fuar sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, katılımcı firmalar son kreasyonlarını küresel deri sektörünün önemli alıcılarına ve zincir mağaza temsilcilerine sergiledi. Dört gün süren fuara katılan 1100 yabancı sektör profesyonelinin 700'ünü Ruslar oluşturdu.

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, AA muhabirine, kısa sürede hazırlanarak açtıkları fuarın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İş dünyasının her zaman A, B, C planları olduğuna dikkati çeken Gözmen, "Biz her zaman hazır şekilde sektörü ayakta tuttuk. Rusya'dan seferlerin başlayacağını tahmin ederek, hazırlıklıydık. Başarılı bir fuar oldu." dedi.

Gözmen, fuara katılan yerli firmaların 1100 yabancı sektör profesyoneliyle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Fuara katılan yerli deri imalatçılarının, yabancı müşterisini de çağırdığını anlatan Gözmen, şunları kaydetti:

"Deri sektörünün gözbebeği bir fuardı. Her firma kendi müşterisini çağırdığı için yabancı katılımcılardan da ciddi talep geldi. Yunanistan, İtalya ve Rusya'dan imalatçılardan fuara girmek isteyenler var. Türkiye'den de bu fuarlara katılmak için ciddi anlamda sıra bekleyen firmalarımız var. Kriterleri oluşturduk. Bu kriterlere uyan yerli imalatçı firmaları fuara katmaya başladık. Türkiye'nin deri ihracatının büyük bölümü Rusya bölgesine satılıyor. Rusya ile uçuşların başlaması deri sektörünü üçe, dörde katlamış durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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